Calabria terra dei fuochi, viaggio (delle Iene) nella ‘Ndrangheta

l’inchiesta

ROMA Domani, martedì 25 giugno, in prime-time su Italia1, torna “Le Iene presentano: Inside”, il programma di Davide Parenti dedicato ad argomenti trattati in precedenza da Le Iene, raccontati e approfonditi con ulteriori dettagli. Il terzo appuntamento dal titolo “La ’Ndrangheta” è un viaggio-racconto, condotto da Giulio Golia e scritto da Francesca Di Stefano, in cui si descrive una delle quattro mafie presenti sul nostro territorio. Nella puntata Golia ascolta le testimonianze di persone dei piccoli paesini nel cuore dell’Aspromonte e quelle di alcuni abitanti del Sud America. Evidenzia, inoltre, alcune operazioni dell’organizzazione criminale, come ad esempio il traffico di rifiuti tossici e radioattivi impastati nel cemento, che potrebbero aver trasformato alcuni territori della Calabria in una seconda terra dei fuochi e anche alla distruzione dei nostri mari. Giulio Golia racconta, infine, dell’ndrangheta legata al narcotraffico e delle sue infiltrazioni nel mondo imprenditoriale, ricordando però che la Calabria è anche un territorio meraviglioso, dove vivono e lavorano cittadini onesti.

