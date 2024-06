Mancuso: «I Comuni sono il tessuto connettivo della democrazia regionale»

la visita

«Per l’apprezzabile visione comprensoriale dei problemi e delle potenzialità di sviluppo del suo territorio, a metà strada tra il capoluogo della Calabria e il Crotonese», il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha rivolto «gli auguri più sinceri di buon lavoro al neo sindaco di Sellia Marina», il cui primo Consiglio comunale si terrà il 26 giugno. «I Comuni – ha aggiunto – rappresentano il tessuto connettivo della democrazia regionale a cui vanno garantiti sostegno e risorse, per concorrere a realizzare il principio costituzionale della pari dignità dei cittadini».

L’incontro con Mancuso segue quello che Walter Placida ha avuto l’altro giorno alla Cittadella regionale con il presidente Roberto Occhiuto, «a cui – sottolinea il sindaco – ho sommariamente rappresentato le linee programmatiche che ispireranno l’attività amministrativa del Comune, riscontrando, da parte sua, un prezioso incoraggiamento a fare e grande attenzione».

Walter Placida, a conclusione del colloquio con il Presidente del Consiglio regionale, ha ringraziato Filippo Mancuso «per il suo generoso impegno nei riguardi della popolosa comunità di Sellia Marina e per la sensibilità verso i bisogni reali dei cittadini e le aspettative degli enti locali. A lui, come al presidente Occhiuto, ho rivolto l’invito a visitare, appena possibile, la comunità che da qualche giorno mi pregio di rappresentare».