Il Cosenza vuole ripartire da Antonucci, ma attenzione alla Reggiana dell’ex Viali

calcio serie b

COSENZA Il Cosenza calcio vorrebbe riportare in rossoblù Mirko Antonucci, trequartista classe 1999 di proprietà dello Spezia, club deciso a non confermarlo. Il calciatore è gradito al neo allenatore rossoblù Massimiliano Alvini, ma nelle ultime ore a fare concorrenza al club silano ci si è messa la Reggiana di William Viali che già da tempo ha trovato l’accordo con un altro giocatore del Cosenza, il difensore Meroni. L’ex allenatore dei Lupi vorrebbe tornare ad allenare l’ex talento del settore giovanile della Roma. Al momento le richieste dello Spezia per cedere il Antonucci sono alte, ma non è escluso che col passare dei giorni le pretese possano abbassarsi. Di certo si preannuncia una dura lotta tra Cosenza e Reggiana.

