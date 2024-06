Presunte violenze al “Valentini-Majorana”, il racconto in aula di una testimone

il processo

COSENZA Udienza fiume per Dalia Aly, la giovane ex allieva del liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero. La giovane attraverso la pagina Instagram “call.out.valentini.majorana” fu la prima che denunciò le molestie, raccontando le presunte avances di un professore dell’Istituto. I social sono potenti mezzi di risonanza e in poco tempo sulla pagina arrivano decine di commenti e testimonianze di altre studentesse. Una vicenda che sale alla ribalta delle testate giornalistiche nazionali con l’occupazione della scuola da parte dei ragazzi e manifestazioni in piazza per chiedere di fare luce sui fatti raccontati da alcune studentesse. Imputato nel processo il docente Angelo Giuseppe Bastone. Il professore di matematica e fisica è accusato di molestie sessuali nei confronti di alcune studentesse del liceo. A processo anche l’ex preside dell’istituto Jolanda Maletta, accusata di omissioni d’atti d’ufficio. La giovane per quattro ore ha risposto alle domande della procura e ai legali della difesa (gli avvocati Attilio Santiago e Giovanni Consoli per Bastone), confermando sostanzialmente la propria versione dei fatti. Il processo si sta svolgendo a porte chiuse e nella prossima udienza saranno escusse altre due giovani che all’epoca dei fatti erano studentesse del liceo. Nel processo si sono costituite parti civili due delle presunte vittime e il centro anti-violenza “Roberta Lanzino” di Rende rappresentate dall’avvocato Marina Pasqua. Si torna in aula il 28 novembre prossimo. (redazione@corrierecal.it)

