La Fortuna bacia San Giovanni in Fiore, vincita al 10eLotto

la vincita

SAN GIOVANNI IN FIORE Una schedina “4 Doppio Oro” del 10eLotto ha donato il sorriso a un cittadino della Sila cosentina che ieri ha vinto 20mila euro. Lo riporta Agipronews. Le buone notizie – a volte – girano più velocemente di quelle funeste e allora nella cittadina di Gioacchino è caccia al fortunato vincitore. La cifra non lo annovera tra i paperoni calabresi, ma sicuramente sarà un’estate più lieta per il fortunato vincitore. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,8 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi di euro da inizio anno.