Firmato l’accreditamento che dovrebbe rimettere in moto il Romolo Hospital

CROTONE Firmato, con un giorno di anticipo, l’accreditamento che dovrebbe rimettere in moto il Romolo Hospital. Il commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, si era impegnato con il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, di firmare entro domani il decreto. La firma è stata anticipata e il decreto è già stato pubblicato, per cui è operativo da oggi. Si tratta del Dca numero 152 che reca le firme, oltre di Occhiuto, dei sub commissari, Iole Fantozzi e Ernesto Esposito, del direttore del settore autorizzazioni e accreditamenti, Rosalba Barone, e del dirigente generale, Tommaso Calabrò. Tutto risolto, quindi? Non proprio perché resta da definire il pagamento delle prestazioni che la clinica di Rocca di Neto ha garantito dal mese di agosto 2023 ad oggi. Quelle prestazioni sono state effettuate nel rispetto di sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Calabria con le quali si è inteso garantire i pazienti in lista di attesa. Si tratta per lo più di pazienti oncologici, perché presso il Romolo Hospital vengono effettuati circa 300 interventi all’anno per asportare carcinomi della prostata e delle vie urinarie. In Calabria, il Romolo Hospital, è una delle poche realtà sanitarie che raccoglie immigrazione sanitaria e contribuisce fortemente a sostenere una spesa per lo più deficitaria. Senza il riconoscimento del maturato economico la clinica rischia di avere ugualmente difficoltà ad andare avanti. Ci sono da salvaguardare 100 posti di lavoro e il diritto alla salute dei cittadini calabresi che, per le patologie, delle vie urinarie e prostatiche possono contare su una struttura di eccellenza. La qualità delle prestazioni viene, infatti, considerata di alto livello professionale. Sarebbe davvero un peccato non aiutare la struttura sanitaria a riprendere in serenità le attività. Proprio per evitare passi falsi resta attiva la conferenza dei sindaci della provincia di Crotone, convocata da Alfonso Dattolo, primo cittadino di Rocca di Neto, che questa mattina si è riunita ed ha fatto pervenire un appello a Occhiuto.

