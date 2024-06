Albidona nella morsa del fuoco da due giorni, evacuati due anziani

il fatto

ALBIDONA «Siamo difronte ad un incendio devastante». Queste le parole del sindaco Leonardo Aurelio, quasi disarmato al cospetto di un rogo gigantesco che da più di 24 ore, ininterrottamente, sta distruggendo buona parte del suo territorio comunale. Il primo cittadino, che in queste ore è stato impegnato anche ad evacuare una coppia di anziani ottantenni che si sono trovati nella loro casa in mezzo alle fiamme e che in via precauzionale sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce, rimane in prima linea a coordinare la macchina dei soccorsi. «Ci sono uliveti secolari distrutti – racconta ancora Aurelio – e decine di abitazioni poderali sono minacciate dalle fiamme». Un incendio immenso, dicevamo, che si sta espandendo in quasi tutta la valle del torrente Avena lungo il costo della Strada Provinciale 153. Proprio qui stanno operando da ieri decine di squadre boschive, dai vigili del fuoco di Trebisacce, per finire agli operai di Calabria Verde, passando per l’essenziale supporto della Protezione Civile che ha attivato diverse sezioni territoriali, alcune provenienti anche dalla vicina Basilicata- Sul posto, sempre da ieri, stanno facendo la spola, ben 4 canadair, con turni a coppie da due, dall’alba al tramonto ed un elicottero appartenente all’ex Corpo forestale dello Stato. Tutti i tentativi di spegnimento, però, fino ad ora sono stati vani. Anzi, il supporto dei mezzi aerei è riuscito fino ad ora a mitigare soltanto la portata gigantesca delle fiamme e l’espansione dell’incendio. Nel momento in cui vi scriviamo, sul posto sta arrivando anche un altro mezzo aereo decollato un’ora fa da Roma Ciampino e diretto proprio ad Albidona. (Eco dello Jonio)

