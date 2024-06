Barca a vela confiscata alla mafia intitolata al comandante Natale De Grazia – VIDEO e FOTO

“mare di legalità”

ROMA Oggi ad Ostia, presso il porto turistico di Roma, nel corso dell’evento “Mare di legalità”, organizzato dalla Lega Navale Italiana, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella è stata annunciata l’intitolazione di una barca a vela, confiscata alla criminalità organizzata, al Comandante della Guardia costiera Natale De Grazia, Medaglia d’oro per meriti ambientali: De Grazia, nato a Reggio Calabria, è morto nel dicembre 1995, a 39 anni, a Nocera Inferiore in circostanze ancora avvolte nel mistero, all’epoca stava indagando su diversi filoni di reati legati allo smaltimento illecito di rifiuti, soprattutto tossici e radioattivi, e all’affondamento delle cosiddette “navi a perdere”. La barca a vela è stata affidata alla Lega Italiana Navale, sezione di Reggio Calabria, e svolgerà attività di salvaguardia ambientale con a bordo i ricercatori dell’Agenzia regionale della protezione dell’ambiente della Calabria.

L’unità è una delle otto barche dedicate a persone che hanno sacrificato la loro vita nella lotta alle organizzazioni criminali, imbarcazioni che porteranno, in ogni porto visitato, la testimonianza concreta delle loro storie. All’evento, tra le tante autorità ed un numeroso pubblico di giovani, hanno partecipato i familiari del Comandante De Grazia tra cui il figlio Giovanni (nella foto in copertina insieme a Mattarella) e il Comandante generale della Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, che per l’occasione ha donato un Crest del Corpo che accompagnerà le navigazioni dell’imbarcazione.







