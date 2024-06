Crolla l’Italia, vince la Svizzera: Azzurri eliminati dagli Europei

calcio

L’Italia è fuori dagli Europei. La Svizzera si impone per 2-0 ed elimina gli Azzurri, campioni in carica, agli ottavi di finale. Quasi mai in partita la nazionale italiana, che fin da subito ha sofferto il pressing asfissiante degli elvetici. Spalletti parte con un 433 e diverse novità in campo: nel tridente c’è El Sharaawy, a centrocampo Cristante e Fagioli sostituiscono Frattesi e Jorginho, in difesa Mancini al posto di Calafiori. Nei primi minuti è il solito Donnarumma a salvare l’Italia, negando il gol in un paio di occasioni. Rete che arriva al 37′, quando Freuler lasciato solo in area ha il tempo di stoppare e battere il portiere italiano. Nessuna reazione degli Azzurri con ancora Donnarumma che compie un miracolo su calcio di punizione. Nel secondo tempo Luciano Spalletti prova a cambiare qualcosa, ma sono ancora gli elvetici a trovare un supergol con Vargas, ancora una volta lasciato solo al limite dell’area, dopo pochi secondi dal calcio d’inizio. L’Italia prova a reagire, con la prima occasione che arriva con un “autopalo” della Svizzera. Il primo tiro in porta degli Azzurri arriva al 72’ con una debole girata di Retegui. Poco dopo Zaccagni in area appoggia per Scamacca che a un metro dalla porta sbaglia e colpisce nuovamente il palo. Nel finale pochi spunti da parte dell’Italia con la Svizzera quasi sempre in controllo della partita. Dopo la vittoria del trofeo nel 2021, l’Italia viene eliminata agli ottavi di finale.