Crollo del tetto di una scuola a Mileto, edificio sotto sequestro

MILETO È stata posta sequestro la scuola elementare di via Nicola Lombardi a Mileto dove, nei giorni scorsi, è crollato il tetto sovrastante l’atrio. I sigilli sono stati apposti dai Carabinieri della Stazione di Mileto per effettuare «accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone».

La struttura, già oggetto in passato di lavori svolti dalle precedenti amministrazioni e al momento le documentazioni inerenti ai collaudi e alle certificazioni antisismiche rinvenute risalgono tra il 2012 e il 2015, aveva ospitato nelle settimane scorse i seggi per le elezioni ed era stato anche teatro della proclamazione degli eletti.

Nelle scorse ore il sindaco Salvatore Fortunato Giordano si era subito recato sul posto per prendere visione della situazione e quindi, insieme agli uffici comunali preposti, si è adoperato per individuare i canali di finanziamenti per ripristinare il vano scala e il tetto. Risorse che, per come specificato dallo stesso primo cittadino, sono state individuate nell’ordine delle 70mila euro.