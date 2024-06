Ospedale di Cosenza, il pronto soccorso che verrà

l’attesa è finita

COSENZA Le notizie, il commissario dell’Ao di Cosenza Vitaliano De Salazar, le riserva per il “gran” finale. Gli chiediamo conto delle tante inaugurazioni in programma e programmate nel periodo estivo e il manager risponde mettendo in fila tutta una serie di iniziative intraprese, in poco più di un anno, per ridare un nuovo volto ad un nosocomio datato e spesso nel mirino di pazienti insoddisfatti. Nel corso dell’incontro aperto alla stampa e dedicato alla presentazione della “nuova” Terapia intensiva dell’Annunziata, De Salazar ha concluso il suo intervento annunciando il (tanto atteso) taglio del nastro del nuovo Pronto soccorso. «Avrete da lavorare tutto luglio, e non è finita qui perché poi un ulteriore piano investimenti del Pnrr che dopo l’estate porteremo a termine come da calendario».

Dal 5 luglio si cambia, almeno si spera

Corridoi affollati, pazienti in fila, responsi in arrivo con ritmi compassati, ore ed ore di interminabili attese. Per alcuni, il Pronto soccorso di Cosenza, si trasforma in una seconda casa: un esercito costretto per giorni a sostare tra color che son sospesi. Disincanto e rabbia prendono il sopravvento dinanzi a tempi biblici e risposte inevase. Questo uno dei nodi più spinosi da affrontare per chi come De Salazar è chiamato a governare la sanità all’interno dell’ospedale Annunziata. Ecco perché l’annuncio dell’imminente apertura del nuovo Pronto Soccorso viene accolta quasi come un miracolo. Non si tratta solo di disporre di maggiori e più confortevoli spazi, ma di ridare impulso ad un reparto sempre all’ultimo posto dell’indice di gradimento dei pazienti cosentini. A guidare il Ps, sarà il dottore Domenico Lorenzo Urso. Laureato in medicina all’Università di Siena, Urso – 53 anni – è stato indicato quale nuovo primario. Per il camice bianco, una tesi sul “Ruolo del medico nell’emergenza-Urgenza” ed un master sul “sistema di Emergenza-Urgenza e analisi delle criticità“.

Uno sguardo al futuro

Parlavamo degli spazi. Al termine dei lavori di ristrutturazione, il reparto vedrà raddoppiata la capienza: da 350 a 800 metri quadri, un’area che comprende 7 ambulatori polifunzionali per un investimento da un milione di euro (euro più, euro meno). Le postazioni di Triage sono tre e sono stati finalmente rimodulati gli accessi per i percorsi differenziati: positivi e negativi. Le altre novità riguardano, ad esempio, anche l’ambulatorio per i Pazienti fragili e quello Ortopedico-Sala gesso. Gli ambulatori passano dagli attuali tre a sei: Shock room, Medico-chirurgico, Fast Truck, Sala gessi, Pazienti fragili. Trova spazio, per la prima volta, anche la diagnostica con la Sala Tac e la Sala Radiologica-Polifunzionale. Per citare il commissario De Salazar – «un pronto soccorso migliore, più efficiente, più grande, con installazioni di nuove postazioni mediche». E’ questo l’augurio di tutti i pazienti. (f.b.)

