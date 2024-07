i dati

LAMEZIA TERME Sono numeri decisamente positivi quelli registrati dall’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Secondo i dati diffusi da “Assaeroporti”, e riferiti al maggio 2024, lo scalo reggino ha registrato 57.157 passeggeri. Dato che si traduce in un boom pari ad un +130,4% totale rispetto al maggio dello scorso anno. Segno, dunque, che la scelta di optare per i voli Ryanair sta dando i frutti sperati per rilanciare (si spera definitivamente) l’aeroporto di Reggio Calabria.

Lamezia e Crotone

Dati meno incoraggianti quelli che arrivano, invece, dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. A maggio 2024 sono stati 171.468 i passeggeri nazionali (-14,1% sul 2023) e 65.058 quelli internazionali, dato questo in crescita di 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Il totale è di 237.028 passeggeri pari al -10,3% rispetto al 2023. Numeri decisamente più contenuti quelli che riguardano, poi, l’aeroporto di Crotone. A maggio 2024 sono stati 24.832 i passeggeri, pari a -1,6% rispetto allo stesso mese del 2023.

