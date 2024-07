Bertolissi: «Referendum autonomia deve fare conti con clausola inammissibilità»

l’analisi

ROMA L’autonomia differenziata resta una materia talmente complessa che richiede tempi e riflessioni analitiche che non possono esaurirsi in brevi spot elettorali, a prescindere dalla posizione che politica che si vuole adottare. Sul tema, il costituzionalista Mario Bertolissi, in un’intervista rilasciata oggi a ‘La Verità’, chiarisce il rapporto tra Lep e autonomia differenziata e dell’eventuale inammissibilità del referendum. «Tra autonomia differenziata e Lep – spiega il costituzionalista – non esiste nessun rapporto. Dell’autonomia differenziata si occupa l’art. 116 terzo comma della Costituzione, mentre dei Lep si occupa l’art. 117, secondo comma, lettera m. Nel primo caso la Costituzione da facoltà alla Regione di chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nel secondo caso pone a carico dello Stato, un obbligo generalizzato di procedere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Nella Costituzione si dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ed è compito della Repubblica eliminare le disuguaglianze. La formalizzazione dei Lep, quindi, sono solo una puntualizzazione di rilievo marginale rispetto a ciò che stabilisce da sempre il principio costituzionale di uguaglianza».

Il costituzionalista nell’intervista parla specificatamente della Calabria. «C’è un problema – spiega Bertolissi – di capacità amministrativa di gestire in modo efficace le risorse a disposizione. Basta guardare alla sanità della Calabria commissariata da 14 anni, che ha i Lep più bassi d’Italia e la migrazione di malati tra le più alte. Questo significa che attribuire ai Lep una capacità soprannaturale di trasformare la condizione in cui si trovano alcune realtà del Paese, è privo di significato. Chi dice che il Sud verrebbe abbandonato, è in malafede e dimentica le tante inchieste giornalistiche. Il Mezzogiorno è già in stato di abbandono. Lasciamo partire una Regione che comincia a esercitare determinate funzioni e si fa un collaudo parziale, di verifica. Se il risultato è positivo si va avanti e anche altre Regioni potranno intraprendere lo stesso percorso, se invece la sperimentazione non funziona, si chiude la partita, ma la contrarietà avrebbe un fondamento concreto, sulla base della sperimentazione, e non si baserebbe su ipotesi astratte».

Infine, sull’ammissibilità del referendum Bertolissi spiega: «L’eventuale referendum abrogativo penso debba fare i conti con la clausola di inammissibilità: è una legge che, comunque, ha ricadute sul piano della finanza pubblica e, quindi, incontra il limite proprio delle leggi tributarie e di bilancio, per come sono state intese dalla Corte costituzionale. Trattandosi, poi, di una legge quadro, è da considerare condizionata dal limite inespresso delle leggi a contenuto costituzionalmente obbligatorio. Infatti, illustri costituzionalisti ed ex presidenti della Corte hanno affermato che l’art. 116, 3° comma, della Costituzione necessita, per la sua attuazione, della preventiva approvazione di una legge quadro. In sua assenza, la disposizione costituzionale è inapplicabile».

