Luzzi, legittimo l’iter di approvazione del bilancio previsionale

la sentenza

COSENZA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, ha rigettato – con apposita sentenza – il ricorso proposto da un gruppo di esponenti della minoranza consiliare di Luzzi, in provincia di Cosenza, Oggetto del contendere l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed altri atti connessi e consequenziali, tra i quali alcune delibere di Consiglio Comunale e di Giunta. La difesa dell’ Ente è stata affidata all’avvocato amministrativista Dario Sammarro. Il Tar ha concluso evidenziando la legittimità e la trasparenza di tutti i passaggi procedimentali relativi alla vicenda, confermando la non violazione dello ius ad officium. In sostanza è emerso come i Consiglieri Comunali siano stati messi nelle condizioni di partecipazione procedimentale al percorso di approvazione degli atti impugnati. Il Giudice Estensore del provvedimento è il Domenico Gaglioti. (f.b.)