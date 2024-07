Narcotraffico da San Luca al Nord Italia, la Dda chiude le indagini per 36 persone

il fatto

REGGIO CALABRIA La Dda di Reggio ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di 36 persone, accusate a vario titolo di far parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. L’inchiesta, condotta dalla polizia di Siderno, avrebbe svelato l’operatività di una narco-associazione costituita da alcuni soggetti che si sarebbero organizzati in un gruppo stabile «dedito in modo continuativo all’acquisto, alla detenzione, alla custodia ed alla cessione/vendita all’ingrosso e al dettaglio di sostanze stupefacenti di diverso tipo (principalmente cocaina ma talvolta anche hashish o marijuana) provenienti dalla provincia di Reggio (San Luca) e poi immesse sui mercati di Emilia Romagna (Cervia), Piemonte e Lombardia, gruppo caratterizzato da una chiara divisione di ruoli, da stabili canali di approvvigionamento e di successiva commercializzazione della sostanza per l’attività di spaccio al minuto». Al centro dell’inchiesta – è emerso dalle indagini – le figure di Salvatore Giorgi, Sebastiano Strangio e Sebastiano Cua ai quali gli inquirenti hanno assegnato «il ruolo apicale di promotori, direttori, organizzatori e finanziatori dell’associazione, approvvigionando il sodalizio della sostanza stupefacente, soprattutto mantenendo i rapporti con gli stabili fornitori e contrattando i termini delle singole forniture, nonché organizzando poi l’attività di vendita della sostanza attraverso gli stabili canali di commercio e rivendita».

