Auto contro guard rail su tratto lucano dell’A2, 60enne calabrese perde la vita

il fatto

Un uomo di 60 anni, originario della Calabria, è morto in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto lucano, all’altezza di Lauria (Potenza). L’uomo era alla guida di un’auto che, per cause da accertare, è finita fuori strada andando a impattare contro il guard rail. Ferita la moglie che era in auto con lui. Sul posto è intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso. Per il 60enne inutile ogni tentativo di soccorso. Presenti anche i Vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico ha subito rallentamenti. (AGI)