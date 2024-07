Cosentino si costituisce a Treviso con la Bibbia in mano

il caso

TREVISO Si è presentato con due voluminosi borsoni ed una Bibbia, ieri sera intorno alla mezzanotte, al carabiniere in servizio alla caserma principale del centro di Treviso, avendo appreso di un provvedimento giudiziario a suo carico. Le immediate verifiche da parte del militare che lo ha accolto alla porta hanno permesso di verificare che effettivamente a carico dell’uomo, un 45enne originario del cosentino ma che abitava a Belluno, pendeva la revoca della sospensione della carcerazione emessa nel 2022 dal tribunale di Castrovillari (nel Cosentino) dovendo scontare un cumulo di pena di 3 anni e 7 mesi dovuti in prevalenza per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato quindi portato in carcere a Treviso.

