Master post laurea, la Regione investe 6 milioni per frenare la “fuga dei cervelli”

CATANZARO Un investimento complessivo di 6 milioni di euro, 2 milioni per ciascun anno accademico dei prossimi tre anni: lo prevede l’avviso pubblico con cui la Regione Calabria finanzia master post laurea professionalizzanti destinati ai giovani laureati calabresi, al fine di potenziare le competenze dei laureati calabresi e favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. A illustrare i dettagli dell’avviso pubblico – consultabile integralmente alla fine di questo articolo – è stata la vicepresidente della Giunta con delega all’Istruzione Giusi Princi in una conferenza stampa alla Cittadella. L’avviso è infatti promosso dal Dipartimento Istruzione della Regione Calabria e prevede un finanziamento, sotto forma di voucher, di master post laurea di primo e secondo livello a laureati calabresi: il voucher ha un valore di massimo 10mila euro per ogni beneficiario. Al voucher per la copertura dei costi del master si può aggiungere una borsa di studio, del valore massimo di 6.656,52, a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se sono soddisfatte queste condizioni: reddito Isee inferiore al valore di euro 10.490,00 euro, voto di laurea almeno pari a 104/110.

Il rettore dell’Umg di Catanzaro Giovanni Cuda

Il voucher – è stato spiegato in conferenza stampa – può essere richiesto a copertura dei costi di iscrizione per master post laurea di primo e secondo livello realizzati in Italia e all’estero, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale, Istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale) riconosciute, master post-laurea accreditati Asfor (Associazione per la Formazione Manageriale) o Equis ( European Quality Improvement System) o Aacsb (Association to Advance Collegiate Schools of Business) erogati da istituti di formazione avanzata pubblici e privati. Sono ammissibili: percorsi formativi erogati in presenza o in modalità mista (blended) con una percentuale massima del 20% di formazione on line, master non ancora avviati alla data di presentazione della domanda . Possono presentare domanda per ottenere il voucher coloro che alla data della presentazione siano residenti in Calabria da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda e risultino in possesso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i rappresentanti delle università calabresi, tra cu il rettore dell’Umg di Catanzaro, Giovanni Cuda: «È un’ottima notizia per il sistema universitario calabrese, devo dire grazie all’assessore Princi per questa iniziativa che – ha spiegato Cuda – risponde alle esigenze dei nostri giovani laureati, molti dei quali hanno obiettivamente delle difficoltà ad avvicinarsi ai master, anche semplicemente per ragioni economiche. Quindi ancora una volta la Regione è stata molto rapida e molto attenta a queste richieste e soprattutto l’ha fatto con uno specifico obiettivo, cioè quello di cercare di finanziare delle iniziative di master che abbiano poi uno sbocco professionale. Quindi questo è molto importante in una regione come la nostra nella quale le nostre migliori intelligenze tendono poi ad abbandonare il nostro territorio proprio perché mancano queste opportunità». Ad affiancare la Princi nell’illustrazione dell’avviso i dirigenti regionali Maria Francesca Gatto e Menotti Lucchetta.

