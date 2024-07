Da Di Marzio a Braglia fino ad arrivare a Caserta, i tecnici “in comune” di Cosenza e Catanzaro

a volte ritornano

COSENZA Fabio Caserta non è il primo allenatore della storia ad aver lavorato in un due piazze storicamente rivali come Cosenza e Catanzaro. Prima di lui altri tecnici celebri hanno vissuto questa doppia esperienza, alcuni dei quali lasciando il segno in entrambe le tifoserie. Su tutti emerge la figura di Gianni Di Marzio, condottiero delle Aquile in due momenti diversi, dal 1974 al 1977 e poi nella stagione 1988-89. Con il club giallorosso inizialmente perse lo spareggio promozione per la Serie A nel 1975 contro l’Hellas Verona a Terni (0-1), per poi conquistare la promozione, seconda della storia del club calabrese, nella stagione successiva. Ha allenato il Cosenza nel 1987-1988 centrando la promozione in Serie B, attesa da ventiquattro anni. Nella Serie B 1989-1900, dopo una seconda esperienza a Catanzaro, a dicembre torna a guidare il Cosenza, sostituendo l’esonerato Gigi Simoni, ottenendo la salvezza all’ultima giornata (0-0 sul campo della Triestina), grazie anche alla classifica avulsa. Confermato per la Serie B 1990-1991 sulla panchina del Cosenza, è esonerato a inizio novembre e sostituito da Reja. Con i Lupi ha lavorato negli anni successivi come direttore sportivo.

Silipo, non bene a Catanzaro e quasi serie A a Cosenza

Anche un catanzarese doc come Fausto Silipo, dopo aver vestito da calciatore entrambe le maglie da capitano (con il Catanzaro in A) ha guidato le due calabresi dell’attuale campionato di serie B. Non proprio positive le annate sulla panchina giallorossa: nel 1989-1990, proprio quando Di Marzio torna a Cosenza, Silipo non riesce a salvare le Aquile dalla retrocessione in C. Nel 1992 passa in rossoblù e nei successivi due anni ottiene ottimi risultati (andando anche vicino alla promozione nella massima serie). Nel 1995-1996 rieccolo a Cosenza, ma la sua avventura dura appena tre giornate (un pareggio e due sconfitte) prima dell’esonero. Rimette piede da mister al “Ceravolo” nel 2007-2008 in C2, anche qui esonerato dopo cinque risultati negativi.

Le esperienze negative di Sanderra

Altro allenatore in realtà poco ricordato in entrambe le città è il romano Stefano Sanderra, chiamato a guidare i Lupi della Sila in serie D nel 2003-2004. Per lui, da subentrato, soltanto sei partite prima della rottura con la società. Nel 2014 approda sulla panchina del Catanzaro in Lega Pro. Dura un po’ di più (24 partite frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte) prima di essere mandato a casa.

Le due promozioni di Braglia a Catanzaro e Cosenza

L’unico ad aver eguagliato i successi di Di Marzio sia a Catanzaro che a Cosenza è Piero Braglia, toscanaccio esperto delle promozioni in serie B. Dopo aver indossato la casacca giallorossa dal 1978 al 1984, proprio nel capoluogo di regione ottiene una storica vittoria del torneo di C (dopo 14 anni di attesa) nel 2004. Nel 2017 è chiamato dal presidente Eugenio Guarascio in sostituzione dell’esonerato (catanzarese) Fontana. In quella annata Braglia, grazie anche ai gol di Gennaro Tutino, vince i playoff riportando i rossoblù in B dopo 15 anni. Resta nella città dei bruzi fino al febbraio 2020, quando viene esonerato.

Gli esoneri di Dionigi

Infine Davide Dionigi, anche lui recentemente tecnico del Catanzaro e del Cosenza. Negative entrambe le panchine: 2017-2018 esonerato in C dalla squadra giallorossa dopo essere subentrato a campionato in corso, nel 2022 esonerato in B a Cosenza dopo appena 11 giornate. (fra.vel.)