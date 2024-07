In oltre 900 a caccia del posto fisso alla Regione come funzionati di categoria D

assunzioni in vista

CATANZARO A caccia del posto fisso alla Regione. Sono 925 gli aspiranti funzionari alla Cittadella che hanno partecipato alle prove orali relative al bando per l’assunzione di 80 funzionati di categoria D da destinare ai vari Dipartimenti della Regione. Lo scrive oggi la “Gazzetta del Sud”, riferendo che entro metà luglio potrebbero essere pubblicate le graduatorie delle prove orali, che si sono svolte a Roma in strutture messe a disposizione dal Formez, con cui la Regione ha una convenzione, ed entro lo stop per la pausa estiva potrebbero essere firmati i contratti con i vincitori: si tratta di una procedura partita due anni fa. Inoltre, nel nuovo piano del fabbisogno di personale, predisposto dall’assessore regionale Filippo Pietropaolo, è previsto lo scorrimento della graduatoria per almeno altri 25 idonei dello stesso concorso per funzionari. Anche per loro, dunque, presto si spalancheranno le porte dell’assunzione a tempo indeterminato. Infine, Regione e Formez stanno definendo i dettagli di un’altra procedura concorsuale, quella che riguarda 54 assunzioni, sempre con la qualifica di funzionari, con questa suddivisione di posti: 19 auditor, 10 informatici, 10 analisti programmatori, 5 statistici, 5 esperti in comunicazione, 5 agronomi forestali.

