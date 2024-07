“Jazz on the rock” alla Scogliera di Pietragrande, si parte con Simona Molinari

musica e arte

CATANZARO L’attesissima rassegna “Jazz on the rock” che avrà luogo alla Scogliera di Pietragrande ogni lunedì per quattro settimane tra luglio e agosto sarà inaugurata da uno dei nomi più affascinanti della scena jazz (e non solo) italiana. Simona Molinari è un’artista poliedrica, con sei album all’attivo, numerose collaborazioni con leggende del calibro di Al Jarreau e Gilberto Gil e persino un tuffo nel mondo del cinema (nel 2019 ha fatto infatti parte del cast del film di Walter Veltroni “C’è Tempo”). Il suo concerto è un viaggio che Simona fa prendendo lo spettatore per mano e conducendolo, attraverso le sue canzoni e la sua musica, dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, quello della passione, quello degli inganni, quello del disincanto, quello dell’amore, quello dell’impegno ecc. Un’espressione della sua anima prismatica d’artista che ci riempie così di anticipazione nell’attesa di lunedì 29 luglio. Secondo le parole del direttore artistico Andrea Porcelli: “Sarà un battesimo di fuoco. Simona Molinari è un’artista che mi ha completamente rapito fin dalla prima volta che ho avuto modo di ascoltarla nel 2012 durante l’Umbria Jazz e che ho fortemente voluto per questa rassegna. Portarla alla Scogliera, un luogo cui sono sentimentalmente legato, è un’emozione che sento davvero nel profondo”. Il nome di Molinari è solamente uno dei quattro che arricchiranno questa prima edizione dell’evento. L’intero programma della rassegna musicale sarà presentato in una conferenza stampa che avrà luogo questo venerdì 5 luglio 2024 alle ore 10.00 presso la sede della Camera di Commercio di Catanzaro in via Menniti Ippolito: interverranno il Direttore artistico della kermesse, Andrea Porcelli e l’Amministratore delegato della società “New Stone srl”, Gregorio Aversa.



