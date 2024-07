La «brutta storia» del contenzioso Afor. La denuncia di Gallo: «Tante ruberie contro la Regione»

il caso

REGGIO CALABRIA «Di concerto con l’Avvocatura regionale la liquidazione coatta amministrativa di Afor in maniera straordinaria è riuscita a eliminare il contenzioso su Afor». A riferirlo, nel corso degli odierni lavori del Consiglio regionale, l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Forestazione Gianluca Gallo. La liquidazione – ha aggiunto Gallo – «è riuscita a liberare centinaia di milioni di euro di pignoramenti seriali che qualcuno in questi anni – anche qualche avvocato – in maniera seriale ha fatto perpetrando ai danni della Regione continue ruberie attraverso questi atti. In alcuni casi, segnalati anche alla Guardia di finanza, sono stati individuati dei duplicati di pagamento, ma su questo ci saranno naturalmente le indagini. E’ una brutta storia sulla quale – ha concluso Gallo – stiamo cercando di fare luce». L’Afor è la vecchia azienda per la forestazione della Regione, messa in liquidazione dopo che è stata istituita l’attuale azienda Calabria Verde: nonostante siano passati tanti anni l’Afor continua a zavorrare il bilancio della Regione con i suoi debiti, con numerosi pignoramenti che colpiscono l’ente come terzo pignorato. (c. a.)



