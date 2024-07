Barca si capovolge davanti la costa, due persone salvate nel Catanzarese

il salvataggio

CATANZARO Due persone sono state soccorse nella giornata di ieri intorno, alle ore 17:51, in seguito a una segnalazione pervenuta all’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, relativa alla presenza di un piccolo natante capovolto a circa 400 metri dalla costa nelle acque antistanti al Comune di Montauro. Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Crotone, che ha coordinato il soccorso, ha disposto l’invio immediato della motovedetta della Guardia Costiera CP 769, dislocata nel porto di Catanzaro, allertando per l’uscita anche la motovedetta classe 300 SAR dal porto di Roccella Jonica. Nonostante le non favorevoli condizioni meteomarine caratterizzate da un forte piovasco e dalla presenza di foschia, la Motovedetta salpata dal porto di Catanzaro ha ad individuato i due diportisti in acqua in prossimità dell’unità da diporto capovolta. I 2 naufraghi sono stati tempestivamente recuperati dal personale militare della motovedetta CP 769 che ha assicurato la prima immediata assistenza ai naufraghi, visibilmente provati dagli eventi. Giunti alla banchina alle ore 18:30, i 2 diportisti sono stati ospitati all’interno dei locali dell’Ufficio di Catanzaro Marina e successivamente affidati ai familiari.