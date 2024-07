L’applauso del Consiglio regionale per la Princi. «Quest’aula è stata una grande palestra»

IL SALUTO

REGGIO CALABRIA Un lungo applauso dell’aula per salutare la vicepresidente della Giunta regionale Giusi Princi, eletta all’Europarlamento. Si è aperto così l’odierna seduta del Consiglio regionale, tornato a riunirsi dopo la pausa elettorale. E’ stato il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, a porgere «le congratulazioni alla Princi per l’elezione, con il rammarico che ci lascerà a breve ma con la consapevolezza che porterà sempre avanti gli interessi della Calabria».

Il saluto della Princi

Quindi l’intervento della Princi: «Con profonda emozione saluto tutti dicendovi grazie. Sono stati anni bellissimi di grande palestra sul piano istituzionale e umano, ringrazio Mancuso per essermi sato sempre vicino ed essere stato sempre una garanzia delle prerogative del Consiglio con equilibrio. Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto che mi ha dato fiducia una prima volta nominandomi in Giunta come suo vice, una fiducia che ha confermato insieme al partito Forza Italia che mi ha voluto candidare – unica calabrese – alle Europee. Saluto e ringrazio – ha aggiunto la Princi – i consiglieri di maggioranza e anche di opposizione, con cui c’è stata sempre dialettica costruttiva nell’interesse della Calabria. Saluto i colleghi di Giunta con cui si è lavorato sempre all’unanimità. E saluto la stampa e i giornalisti per la grande competenza con cui hanno dato sempre seguito e voce alle mie iniziative». Un saluto dalla Princi anche alle consigliere regionali donne, tra cui Amalia Bruni del Pd, per il contributo nella stesura della legge per superare le discriminazioni di genere. Tra i provvedimenti approvati in consiglio regionale Princi ha poi citato in particolare la recente legge sui servizi per l’infanzia in Calabria. «Il mio impegno continuerà in altra veste in Europa, chiederò la vostra collaborazione per rivendicare quei diritti a volte negati dall’Europa: farò squadra con gli eurodeputati calabresi affinché questo possa avvenire ma soprattutto con voi», ha quindi concluso la Princi. A salutare la Princi, con gli auguri di buon lavoro negli interessi della Calabria e la sottolineatura dell’approccio positivo anche con l’opposizione anche i consiglieri Pd Domenico Bevacqua, M5S Davide Tavernise, DeMa Ferdinando Laghi, Misto Antonio Lo Schiavo. Felicitazioni ovviamente anche dai banchi della maggioranza, con i saluti di Giuseppe Gelardi della Lega, di Francesco De Nisi di Azione, di Michele Comito di Forza Italia, di Antonio Montuoro di Fratelli d’Italia. (c. a.)

