Sanità, al Senato emendamenti di FI a sostegno della Calabria (e di Occhiuto…): sì alle assunzioni in deroga

nuove norme

CATANZARO Assunzioni in deroga ai vincoli di legge e nuove risorse per l’edilizia sanitaria. Forza Italia a sostegno del presidente della Regione e commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto, uno dei leader nazionali del partito: sono infatti ben 3 gli emendamenti al Decreto Liste di attesa presentati al Senato da parlamentari forzisti che riguardano la sanità calabrese. A depositarli sono stati i senatori di Fi Claudio Lotito, il patron della Lazio già firmatario di una proroga del Decreto Calabria, Daniela Ternullo e Francesco Silvestro: sembra abbastanza evidente che si tratta di emendamenti concordati con Occhiuto.

Gli emendamenti

Il primo emendamento dispone che «anche al fine di superare le criticità connesse all’accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e garantire l’erogazione dei servizi entro tempi appropriati, in particolare nelle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e commissariate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, sono autorizzate a bandire procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per assunzioni fino al 31 dicembre 2027, anche in sovrannumero e in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse disponibili». Per quanto riguarda l’edilizia sanitaria e i nuovi ospedali, un altro emendamento prevede che «al fine di rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e incrementare l’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, nonché per garantire il processo di efficientamento del Servizio Sanitario regionale, agevolando il percorso finalizzato al superamento del commissariamento, la Regione Calabria è autorizzata a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnatele ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67-prima fase… nel limite massimo di euro 20 milioni, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli progetti afferenti la realizzazione delle opere finanziate da tale programma». Infine, il terzo emendamento: «Con riferimento al personale assunto da Agenas ai sensi dell’articolo 16-septies del decreto-legge. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e assegnato a supporto del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, l’Agenas è autorizzata ad assumere personale per la copertura dei posti che possono rendersi vacanti in caso di acquisizione del suddetto personale nel servizio sanitario della Regione Calabria o nella Regione stessa». Il decreto Lite d’attesa è al momento all’esame del Senato. (c. a.)



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato