A CHIARE LETTERE | Regione Calabria: sottogoverno o sottobosco? Questo è il dilemma… – VIDEO

LAMEZIA TERME I riflessi dell’imminente nascita di due nuovi enti strumentali della Regione al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «A breve alla Regione – si evidenzia “A Chiare Lettere” – nasceranno due nuovi enti regionali: la società per la digitalizzazione e l’agenzia per l’energia. L’interrogativo è se questi due nuovi enti di sottogoverno saranno utili, visto che negli ultimi anni si è assistito alla liquidazione di enti strumentali in genere oggettivamente inutili ma anche alla creazione di nuovi enti la cui utilità fa dubitare. E’ condivisibile la richiesta del Pd di un Consiglio regionale nel quale fare il punto sul sottogoverno della Regione, per capire se si tratta appunto di sottogoverno e non, come qualcuno teme, del solito sottobosco ombroso e pieno di carrozzoni della Regione».

