Abusivismo idrico, arrivano nuove denunce nel Crotonese

CROTONE I Carabinieri della Compagnia di Crotone stanno continuando la serie di controlli iniziati la scorsa settimana insieme al consorzio di bonifica “Calabria”, per regolarizzare il più possibile la distribuzione idrica fuori dai centri abitati, evitando sprechi e allacci illeciti.

I controlli, iniziati nel bacino del fiume Neto e sulle condotte idriche di quella zona, si sono poi spostati al bacino del Tacina e alla zona di Isola Capo Rizzuto.

Sono state riscontrate, in questo ambito, almeno 4 irrregolarità, consistite prevalentemente in allacci diretti alla rete consortile, senza alcun tipo di contatore né di contratto, per irrigare terreni agricoli o fornire acqua ad aziende di proprietà di quattro soggetti, della zona di Cutro ed Isola Capo Rizzuto.

Il quantitativo di acqua illecitamente utilizzata, e quindi i danni arrecati sono in fase di quantificazione da parte del consorzio di bonifica, che ha invitato i trasgressori a regolarizzare la loro posizione contrattuale. I carabinieri hanno provveduto invece a deferire i responsabili all’Autorità Giudiziaria. I controlli eseguiti segnano la volontà di porre un freno effettivo all’utilizzo abusivo, ed indiscriminato, di una risorsa preziosa sul territorio, evitando gli sprechi e consentendone una gestione maggiormente consapevole e razionale.

9 segnalazioni e una denuncia per consumo di sostanze stupefacenti

Nel corso dei controlli nel capoluogo, i carabinieri della Compagnia di Crotone hanno segnalato alla Prefettura 9 soggetti come assuntori di sostanze stupefacenti, e denunciato un uomo per possesso e porto di oggetti atti ad offendere. In particolare, tra i soggetti segnalati, tutti uomini, ci sono otto uomini italiani e uno straniero, di varie età, tutti controllati a Crotone, trovati in possesso di sostanze di vario tipo, quali marijuana, hashish e cocaina. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura per l’emissione dei provvedimenti di competenza. Per l’altro uomo, 35enne italiano, trovato in possesso di un manganello, si è proceduto invece alla denuncia all’Autorità Giudiziaria. Questi risultati sono solo piccola parte dell’azione di prevenzione e repressione degli illeciti che l’Arma svolge con impegno quotidiano, incrementato dagli eventi e quindi dalla maggiore presenza di persone in città nel periodo estivo.

