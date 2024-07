Cosenza, in attesa dei primi colpi di mercato a tenere banco è la vicenda Kevin Marulla

calcio serie b

COSENZA In attesa dei primi colpi di mercato, da un paio di giorni a questa parte a tenere banco a Cosenza è il caso Kevin Marulla. Il contratto del giovane team manager è in scadenza e il presidente Eugenio Guarascio pare non volerlo rinnovare, interrompendo così un rapporto lungo oltre un decennio. Il problema, però, è che al di là dell’attaccamento e della professionalità di Marulla, il figlio del grande Gigi è molto apprezzato dalla tifoseria e la sua possibile mancata riconferma potrebbe creare una nuova frattura tra una buona parte della piazza e il club. Marulla, ovviamente, vorrebbe continuare il rapporto con la squadra di cui il padre, scomparso nel 2015, è la bandiera indiscussa, di parere opposto, invece, sembrerebbe lo staff dirigenziale rossoblù capitanato dal dg Giuseppe Ursino che in quel ruolo vorrebbe un uomo di fiducia, scelto direttamente da lui. Tanti i nomi venuti fuori nelle ultime ore per la sostituzione di Marulla, da Salvatore Gualtieri (ex Crotone) a Emanuele Del Duca (per lui si tratterebbe di un ritorno), fino ad arrivare all’ex storico team manager del Cosenza negli anni della presidenza Pagliuso, Eugenio Caligiuri. La speranza, soprattutto di Marulla e poi della tifoseria, è che presto Guarascio possa rompere il silenzio facendo chiarezza su una questione che rischia di trasformarsi, con le dovute differenze, in un nuovo caso Gemmi, risolto con l’addio del direttore sportivo, sfinito dalle mancate risposte dell’imprenditore lametino.

Sul fronte del mercato, ormai quasi del tutto sfumata la possibilità di fare tornare a Cosenza Mirko Antonucci (la trattativa tra Spezia e Cesena starebbe per concludersi), il nome caldo di queste ore è quello di Giacomo Calò, regista che Ursino e Delvecchio potrebbero cedere al Cesena se riuscissero a trovare un sostituto di prima fascia. In entrata si valutano i ritorni di Luca Garritano e Jaime Baez. E poi c’è Gennaro Tutino, corteggiato da mezza serie B, Sampdoria in testa, ma che la tifoseria sogna ancora di poter rivedere nel prossimo campionato in maglia rossoblù. (f.v.)

