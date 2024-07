Caos sul modello Cim23, Statti: «Per un errore sul software le aziende agricole e della pesca sono state escluse»

la richiesta

LAMEZIA TERME «Lo sviluppo dell’agricoltura, settore strategico ed essenziale per ogni sistema economico e nazionale, riguarda ovviamente la gestione efficiente ed efficace dei fondi della Politica Agricola Comune ma riguarda anche e soprattutto le possibilità offerte, nell’ambito di ciascun Paese UE, dalla cosiddetta leva fiscale». E’ quanto sostiene, in una nota, il presidente di Confagricoltura Calabria Alberto Statti.

«A tal proposito Confagricoltura aveva promosso, sostenuto e poi accolto con estremo favore la scelta compiuta nella Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) di prorogare la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (c.d. Bonus Sud) e nelle Zone Logistiche Semplificate. Per usufruire del credito di imposta, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2023, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il Modello CIM23, che va trasmesso entro il 31/12/2024. Tuttavia, per un errore di software, le aziende agricole e del settore della pesca sono state escluse.

Di fatto si tratta di un grave vulnus che si pone in contrasto con quanto normativamente previsto e che impedisce alle aziende agricole di trasmettere la comunicazione ed usufruire conseguentemente del credito d’imposta maturato», aggiunge Statti.

«Giova evidenziare che dall’ultimo aggiornamento del modello sono passati ben 9 mesi, senza che siano stati apportati i correttivi necessari. Sulla base delle già dimostrate capacità di moral suasion all’indirizzo del governo nazionale, Confagricoltura Calabria formula un appello al Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto, anche nella sua qualità di vicesegretario nazionale di Forza Italia», continua Statti.

«E’ infatti urgente – conclude il Presidente di Confagricoltura Calabria – che la maggioranza di governo assuma piena consapevolezza del problema ed il Ministero dell’Economia intervenga per consentire all’Agenzia delle Entrate di apportare le necessarie modifiche al software.

Si tratta di opportunità consentite da una legge dello Stato che, francamente, dovrebbe avere una forza cogente e ben superiore, ovviamente, ai tecnicismi di un software».

