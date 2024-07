Cosenza calcio, ecco Riccardo Ciervo: trasferimento temporaneo per l’esterno offensivo classe 2002

mercato serie b

COSENZA La società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Ciervo. L’esterno offensivo, nato a Latina nel 2002, proviene dal Sassuolo e arriva in rossoblù con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2025 con opzione e contro-opzione. Riccardo Ciervo è un giocatore estroso e duttile, capace di giostrare sulle due corsie ed è dotato di un buon dribbling e di capacità di corsa. Cresciuto nelle giovanili della Roma, dove ha effettuato tutta la trafila, ha esordito in Serie A con la maglia della Sampdoria nella stagione 2021/22. Con i blucerchiati è sceso in campo 10 volte in campionato e 2 in Coppa Italia. Nella stagione successiva si è diviso tra Frosinone e Venezia per approdare poi, nell’ultimo anno, al Sudtirol dove ha collezionato 28 presenze tra Coppa e Campionato, 2 gol e 2 assist. Da oggi Riccardo entra a far parte del branco rossoblù.