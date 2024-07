La traversata dello Stretto a 260 metri sul livello del mare: la camminata fra le nuvole di Jaan Roose

guinnes dei primati

Potrebbe essere una traversata da Guinnes dei Primati, la più camminata più lunga camminata su slackline della storia – 3.646 metri – e che cancellerebbe il precedente record di 2.710 metri del percorso di Mont Dorè, in Francia.

È l’impresa che già ha tutti i presupposti per essere incredibile quella che lo slackliner estone Jaan Roose si accinge a compiere: attraversare lo Stretto di Messina tra Calabria e Sicilia camminando su una fettuccia larga meno di due centimetri (1,9 per precisione – 6 mm in meno della larghezza originaria). Roose, vero e proprio pioniere di una disciplina che sfida tutte le regole della fisica e della gravità, oltre che quelle del coraggio e dell’audacia, percorrerà i quasi 3 chilometri che dividono Calabria e Sicilia “galleggiando” nel cielo, sfidando il vento, il caldo estivo e il lungo percorso.

Infografica Messina

I dettagli

Oltre tre chilometri e mezzo galleggiando nel cielo, distanza equiparabile alla lunghezza di oltre 30 campi da calcio e più di 9 giri completi di una pista d’atletica olimpica, sospeso a più di 260 metri dal livello del mare, l’equivalente di un palazzo di 25 piani e misura superiore al più alto grattacielo italiano.Spazi e distanze difficili da concepire senza un metro di paragone con radici nel quotidiano. Stupefacenti sono anche i 900/1200 chili di forza applicata sui due punti di aggancio del cavo, Torre Faro a Messina e Santa Trada a Villa San Giovanni, che sono assimilabili al peso di un’utilitaria. La traversata dovrebbe impiegare tra le 3 e le 4 ore totali, vento e altri imprevisti permettendo. Per tutta la durata dell’impresa e per i giorni del montaggio è stato interdetto lo spazio aereo circostante. Insomma, numeri e dettagli tecnici davvero sorprendenti, che costituiscono l’impalcatura di un’impresa unica nel suo genere, che metterà a dura prova l’esperto slackliner estone. Una grandissima sfida anche per via del vento, del caldo e della lunga durata, ma che grazie al ricco contorno paesaggistico e alla bellezza della natura, regalerà ai protagonisti di questo viaggio e a tutti gli spettatori, delle immagini impossibili da dimenticare.

L’intera trasmissione in diretta dell’evento sarà disponibile su Mediaset Channel 20 e tramite streaming live su Tgcom24 e Sportmediaset.it. Il primo tentativo potrebbe avvenire domani – 7 luglio – ma il giorno esatto sarà comunicato solo 24 ore prima.

Il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro si dichiarano orgogliosi del progetto. «Lo scenario incantevole dello Stretto di Messina – culla di storie eroiche come quelle omeriche – sarà la casa perfetta per una nuova impresa straordinaria. Siamo orgogliosi della scelta e siamo certi che l’atleta estone darà prova di una leggendaria ed emozionante traversata, mai vista prima”. Stesso entusiasmo per il fronte calabro: «Siamo onorati e felici che il nostro magnifico territorio possa fare da scenario ad un progetto unico», afferma Giuseppe Cotroneo, consigliere comunale con delega allo Sport del Comune di Villa San Giovanni. «Lo Stretto rappresenta da sempre un luogo ‘emozionale’ sotto ogni punto di vista e il connubio sport e mito proposto con l’atleta Jaan Roose è la promozione che questo territorio merita. È la Città che ci piace!». La sfida sportiva è patrocinata da: Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, Comune di Messina e Comune di Villa San Giovanni.