Violenza sessuale, domiciliari e braccialetto per un 72enne di Montalto Uffugo

L’aggressione

MONTALTO UFFUGO Un uomo di 72 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto per atti di violenza nei confronti della propria badante, una giovane donna ucraina. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Rende. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato avrebbe dapprima strattonato la ragazza e poi l’avrebbe aggredita fisicamente per abusarne sessualmente. La trentanovenne nel tentativo di difendersi ha riportato ferite lievi al collo e alla spalla. L’uomo è accusato di violenza sessuale. Il fatto, del quale si apprende solo oggi, risale a qualche settimana addietro. La donna ha sporto querela direttamente alla Stazione di Montalto per violenza sessuale.