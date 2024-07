Barca a vela alla deriva al largo della Calabria, soccorsi 91 migranti

lo sbarco

CROTONE Novantuno persone sono state sbarcate, poco dopo le 19, al porto di Crotone dopo essere state soccorse a circa 100 miglia dalle coste calabresi da una motovedetta della Guardia costiera. La loro nave, una barca a vela di circa 20 metri, con la quale erano partiti dalla Turchia da cinque giorni, si trovava alla deriva con mare agitato quando è intervenuta la Cp321 in forza alla capitaneria di porto di Crotone. Le persone, tra cui 12 bambini sotto i 14 anni e 18 donne, sono state trasferite a bordo dell’unità navale italiana nonostante le complesse condizioni marine. Al loro arrivo a Crotone una donna, in stato di gravidanza, ed un ragazzo con un problema ad un piede sono stati trasferiti con le ambulanze del Suem 118 all’ospedale di Crotone. L’ufficio immigrazione della questura di Crotone a conclusione delle operazioni di sbarco – coordinate dalla prefettura – ha contato 73 persone provenienti dall’Iran (tra cui 17 donne e 10 bambini), 12 uomini iracheni, una famiglia afgana di quattro persone e due egiziani. Le condizioni di salute sono state verificate sul porto dai medici del servizio vulnerabilità dell’Asp di Crotone per gestire le emergenze come gli sbarchi. I migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.