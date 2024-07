«Abbassate il volume»: a Diamante solo musica soft

il caso

Non rompete i timpani. Almeno dopo una certa ora. Va così quest’estate a Diamante. Musica a basso volume. Vecchia questione, ovunque la movida notturna è fatta per far parlare chi la vive e chi non la vive, tra chi c’è e chi non c’è, chi tira tardi e chi vuole riposare, tra vecchi e nuovi locali, quelli storici e quelli di fresca tendenza, tutti accomunati quest’anno dallo stesso cartello, cercasi personale. Mancano supporti nei bar, nei ristoranti e anche qualche dj chiamato alla prova del contenimento dei decibel per ordinanza sindacale. L’argomento è sempre stato all’ordine del giorno, qui persino con strascichi di querele che non mancano mai, tra residenti esasperati, nottambuli irriducibili e la memoria di eventi tragici che tutti abbiamo il dovere di non dimenticare. L’intreccio tra l’avvio di luglio coincidente con la solita conta statistica a naso – c’è più gente, meno gente – coincidente anche con l’avvio dei primi passi del nuovo sindaco è stato un mix esplosivo. Crescono le polemiche, in fondo è il gioco dell’estate, e i divieti sono fatti per essere capiti, contraddetti, assecondati, passati al vaglio delle minuzie.

L’ordinanza

Ma cosa c’è di nuovo? L’ordinanza comunale del 5 luglio è, con espressione tipica di diritto pubblico, contingibile e urgente adottata per contrastare il fenomeno della movida notturna nel centro cittadino. Dettagli giuridici perché la materia è abbastanza prevedibile, perché se c’è una cosa che per nostra fortuna torna sempre puntuale è il cambio di stagione e l’arrivo dell’estate. Esperti o non esperti di diritto (il nuovo sindaco Achille Ordine è un avvocato come il suo predecessore Ernesto Magorno) leggendo e rileggendo l’ordinanza se ne viene a capo come dal labirinto delle viuzze del centro storico. È consentita musica “da sottofondo” (con un limite notturno che si alza con l’inoltrarsi di agosto). E qui si potrebbe aprire un capitolo su cosa sia la musica da sottofondo, classica, jazz, pop, rock? Perché no, anche il rock è un sottofondo. Forse si intendeva soft. Sia come sia sarà tutto consentito purché, appunto, non assordante, non amplificata con le casse verso l’esterno, non “somministrata” con i dj set all’aperto. Serate live sono previste su prenotazione, massimo 8 in un mese.

«È più di quello che prevedeva il regolamento della vecchia amministrazione», dice con molta gentilezza il sindaco Ordine. «Prima se ne potevano fare solo quattro, la questione che abbiamo affrontato è il genere di musica». E se gli chiedi che tipo di musica lui preferisce dice: «I miei gusti non influenzano le scelte pubbliche». Giusto così. Più libertà hanno i lidi, il mare è uno spazio infinito che disperde il suono, eppure qui è tutto un vociare tra chi trarrà vantaggio e chi sarà penalizzato dalle nuove norme. Con l’immancabile corredo di retropensiero: cosa c’è dietro, cosa si nasconde? Per fortuna non si nasconde Diamante, luminosa e bella come sempre, alla prova di una visione di futuro che non potrà non fare i conti con i mutati scenari del turismo, della gestione dei flussi, dei servizi, della mobilità, dell’equilibrio del patrimonio immobiliare tra esigenze abitative e imprese private di accoglienza last minute. La polemica sulla movida evaporerà nei giro di una settimana perché tutto di disperde oggi e ai tavolini di Tonino (una certezza come l’arrivo dell’estate) si parlerà sicuramente d’altro già nel prossimo week end. Nel frattempo fate come raccomanda Elodie, alzate il volume ma solo nella testa. (redazione@corrierecal.it)

