Crotone, ci siamo: il 10 luglio al via la nuova stagione. Ecco i convocati

calcio serie c

CROTONE Ormai ci siamo, il 10 luglio prossimo il Crotone calcio si ritroverà al centro sportivo “Antico Borgo” dove, già a partire dal pomeriggio, si svolgeranno i test fisici divisi per gruppi e i calciatori rossoblù potranno iniziare a lavorare agli ordini di mister Emilio Longo. La prima fase in programma a Crotone si concluderà sabato 20 luglio. La seconda fase della preparazione avrà inizio lunedì 22 (e si protrarrà fino al 2 agosto) con il trasferimento a Trepidò – località nella Sila crotonese – che ospiterà i pitagorici per la settima stagione consecutiva: la sede del ritiro sarà la struttura “Il Brigante” di Villaggio Palumbo mentre gli allenamenti si svolgeranno presso lo Stadio “Ampollino” di Villaggio Baffa. Questi i convocati per il raduno resi noti dal club pitagorico: Aprile Alessio (2005), Bruzzaniti Giovanni (2000), Cantisani Raffaele (2004), Chiarella Lorenzo (2004), Crialese Carlo (1992), D’Alterio Francesco Pio (2002), D’Aprile Giovanni (2005), D’Ursi Eugenio (1995), *Di Stefano Negro Vinicius (2002), Dini Andrea (1996), Felippe Lucas Nascimento (2000), Giron Maxime (1994), Gomez Guido (1994), Jurcec Jurica (2002), Kostadinov Dimitar (1999), Leo Daniel (2001), Loiacono Giuseppe (1991), Martino Antonio Pio (2006), Nicoletti Manuel (1998), Ovizsach Enrico (2001), Pannitteri Orazio (1999), Ranieri Antonio (2003), Rispoli Andrea (1988), Rojas Luis Zamora (2002), Schirò Thomas (2000), Spaltro Riccardo (2000), Spina Marco (2000), Stronati Riccardo (1997), Tribuzzi Alessio (1998), Tumminello Marco (1998), Vitale Mattia (1997).

Vinicius, reduce dall'infortunio subito nella scorsa stagione, si aggregherà nei prossimi giorni al gruppo.

