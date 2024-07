Cosenza già in Umbria dall’11 luglio. Ecco il programma delle amichevoli

calcio

COSENZA Ancora quattro giorni e poi avrà inizio la stagione 2024-2025 del Cosenza. Ieri intanto la società ha reso noto il programma del ritiro umbro, amichevoli comprese. Dall’11 al 13 luglio i calciatori rossoblù effettueranno le viste e i test atletici ad Assisi. Poi trasferimento a Cascia nel Centro sportivo “Magrelli Active” per l’inizio della preparazione agli ordini di mister Massimiliano Alvini. La prima amichevole i Lupi la disputeranno sabato 20 luglio alle 17 nel Centro “Magrelli” Cascia (test in attesa di conferma). La secondo amichevole è programmata per il 24 luglio alle 17.30 contro il Trapani nel Centro sportivo “Elite” Cascia. Infine sabato 27 luglio alle 18.30 toccherà alla Ternana affrontare il Cosenza in un luogo ancora da stabilire. Stamattina alle 12 intanto, al “San Vito Marulla”, verranno presentati Andrea Rizzo Pinna e Riccardo Ciervo. (f.v.)