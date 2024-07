Reggina, Pergolizzi: «Un solo obiettivo, vincere». Ballarino: «Praticò direttore generale»

calcio serie D

REGGIO CALABRIA «E’ un piacere che questa conferenza stampa si svolga a Palazzo San Giorgio, è un segno di continuità dopo l’acquisizione del marchio. C’è una volontà reciproca di dialogare e collaborare. Do il bentornato nella nostra città a mister Pergolizzi, la sua figura ci evoca ricordi felici e l’idea che questi possano tornare d’attualità. La Reggina continuerà ad allenarsi nella sua casa che è quella del Sant’Agata. In tal senso ringrazio Versace e Brunetti per il lavoro svolto finora. Ringrazio Nino Ballarino per aver scelto questa sede per la presentazione del nuovo mister e per il lavoro che sta svolgendo fino a qui». Con queste parole il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha aperto la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Reggina Rosario Pergolizzi. Subito dopo la parola è passato al presidente del club amaranto Virgilio Minniti che dopo aver ringraziato l’amministrazione comunale, ha rivelato le cariche dell’organigramma societario. Il vice presidente sarà Fabio Vitale, socio Antonio Ballarino. segretario generale Sergio Miceli, area sportiva a Giuseppe Bonanno, preparatore dei portieri Marco Cervino, preparatore atletico Giuseppe Lazzaro, match analist Danilo Polito, coordinatore del settore giovanile resterà Sebastiano Fortugno.

Ballarino: «Vogliamo vincere, Praticò direttore generale»

«Ritorniamo in questa sala bellissima – ha detto invece Nino Ballarino – come tutto ciò che è bello in questa città meravigliosa. Quando il presidente leggeva l’organigramma mi veniva la pelle d’oca, perché ricordo che l’anno scorso quando ci siamo insediati eravamo in quattro. Abbiamo superato nell’arco di questa stagione tante difficoltà. Oggi inizia un nuovo importante cammino perché speriamo che finisca come tutti immaginiamo. Ringrazio l’amico sindaco Giuseppe, che ci è sempre vicino, i due vicesindaci, che oggi sono diventati amici nonostante un anno di parole, non sempre belle, ce ne siamo dette tante, e poi l’assessore Latella che al momento giusto è sempre al nostro fianco. Questo significa che tutta la città ha voglia di rinascere e ritrovarsi in palcoscenici diversi rispetto a quelli in cui siamo adesso». «Negli ultimi due mesi – ha proseguito Ballarino – abbiamo cercato di rafforzare la società, per vincere bisogna lavorare sodo all’interno del club. Io ero un direttore generale provvisorio, da oggi Peppe Praticò occuperà questo ruolo. Da oggi in poi vorrò parlare solo di programmi occupandomi della società. Dove vogliamo arrivare quest’anno? Noi tutti insieme dobbiamo puntare e mirare a un obiettivo, voi pensate che noi possiamo restare in D? La squadra è della città e noi dobbiamo portarla il più in alto possibile. Quest’anno l’obiettivo è uno solo, è vincere e raggiungere la serie C. Nella scelta del nostro mister abbiamo puntato su un vincente. Pergolizzi sa cosa fare per vincere, ma non potrà farlo da solo. Potrà vincere insieme a tutti noi, squadra, tifosi, società. Pergolizzi è già stato un calciatore della Reggina, è un siciliano come me e, ripeto, è abituato a vincere e deve insegnarci a farlo».

Pergolizzi: «Uniti per vincere»

«Dopo aver sentito presidente, sindaco e direttore – ha detto il nuovo tecnico Pergolizzi – vorrei parlare di calcio. Ma non posso non ringraziare questa città che mi ha dato tanto come calciatore e spero mi darà tanto come allenatore. Io ritorno in una città con un blasone importante, forse un po’ delusa e arrabbiata, ma credo che uniti potremo toglierci delle grandi soddisfazioni. Sono onorato di essere tornato qui, di far parte di questo progetto di ripartenza. Ripartiamo tutti da zero, il presidente ci ha dato una grande responsabilità chiedendoci di vincere. Affronteremo questa sfida con grande orgoglio, vogliamo vincere questo campionato». (f.v.)