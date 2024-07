“StartCup”, parte la nuova edizione: la Calabria scommette su ricerca e innovazione

i pilastri dello sviluppo

CATANZARO Al via la 16esima edizione di “StartCup Calabria”, la “business plan competition” tra studenti, laureati, ricercatori, docenti, imprenditori e aspiranti imprenditori che intendono trasformare in realtà aziendale un’idea di carattere innovativo. La manifestazione è promossa dalle tre Università calabresi, l’Unical di Arcavacata di Rende, la “Magna Graecia” di Catanzaro e la “Mediterranea” di Reggio Calabria, dalla Regione e da Fincalabra. “StartCup Calabria” è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa con un indirizzo di saluto del rettore dell’Università di Catanzaro Giovanni Cuda: alla fine dell’articolo si può consultare la presentazione con tutte le informazioni di dettaglio. “StartCup Calabria” – il cui titolo è per questa edizione “Supera i Confini” – mira a diffondere la cultura dell’innovazione e a sostenere la creazione di nuove imprese, favorendo lo sviluppo economico del territorio. L’iniziativa è rivolta a studenti universitari, ricercatori, dottorandi e neo-imprenditori che desiderano trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali di successo. I partecipanti avranno l’opportunità di presentare i propri progetti innovativi, concorrere per premi in denaro e servizi, e accedere a programmi di incubazione e mentorship per sviluppare ulteriormente le loro idee. Quattro gli step: da luglio a settembre lo scouting, a ottobre la fase “Academy”, a fine ottobre gli “Award”, e infine la conclusione il 5 e 6 dicembre, quando i migliori progetti potranno partecipare alla XVI edizione del Premio nazionale per l’Innovazione (Pni), confrontandosi con le eccellenze provenienti da tutta Italia.

Il saluto del rettore dell’Umg Cuda

“StartCupCalabria” – ha detto il rettore dell’Università di Catanzaro, Giovanni Cuda – è un’iniziativa che vede il pieno e totale coinvolgimento dei tre atenei calabresi, ed è un’iniziativa gloriosa per la Calabria perché gli anni precedenti hanno portato degli ottimi risultati per alcune idee imprenditoriali che poi hanno vinto anche dei premi a livello nazionale. E’ un’iniziativa che spinge molto su uno dei pilastri della nostra attività, la terza missione, cioè la possibilità in questo caso che idee, invenzioni, brevetti, possano essere scaricate a terra, cioè che un’idea e un brevetto possano diventare una vera e propria impresa e quindi possano avere una propria vita e un proprio futuro. Con questa iniziativa l’università fa da driver, da volano, affinché delle intuizioni, dei brevetti, delle idee imprenditoriali possano trovare poi la possibilità di diventare delle vere e proprie esperienze imprenditoriali. Il nostro ambizioso obiettivo è quello di invertire un po’ il trend, facendo in modo che i nostri giovani, possano trovare una piena realizzazione del loro sogno in Calabria: qui c’è un tessuto imprenditoriale che ha bisogno di grande sostegno, ma c’è una classe accademica che è in grado di supportare sotto l’aspetto scientifico e tecnologico. Alla conferenza stampa hanno partecipato i delegati dei tre atenei e la dirigente di Fincalabra Vera Tomaino. (c.a.)

