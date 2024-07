‘Ndrangheta, in appello 8 condanne contro la cosca Alvaro – NOMI

processo “Iris”

REGGIO CALABRIA Otto condanne e un’assoluzione, è questo l’esito del processo in secondo grado del processo “Iris” scaturito dall’inchiesta della Dda di Reggio Calabria contro la cosca Alvaro. La Corte d’Appello di Reggio Calabria presieduta dal giudice Lucia Monica Monaco ha inflitto la pena più pesante a Raffaele Alvaro (cl. ’65) condannato a 15 anni di reclusione. Nove anni invece per Carmine Alvaro (cl. ’59) e Carmine Alvaro (cl.71). Condannato a nove anni anche l’ex sindaco di Delianuova Francesco Rossi. Secondo l’accusa l’ex primo cittadino era a completa disposizione della famiglia mafiosa di Sinopoli che era stata in grado di infiltrarsi non solo nel Comune di Delianuova ma anche in alcuni appalti pubblici importanti.

Domenico Rugolino, difeso dagli avvocati Giuseppe Alvaro e Antonio Manago, è l’unico assolto “perché il fatto non sussiste”. Era stato condannato in primo grado a 12 anni. I giudici hanno revocato nei confronti di Rugolino le relative statuizioni civili, disponendone l’immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Revocata inoltre la confisca dell’impresa Costruzioni Flores Eufemia s.r.l. e relativo patrimonio aziendale. (m.r.)

Le condanne

Alvaro Carmine cl. ’59 – 9 anni

Alvaro Carmine cl. ’71 – previa esclusione della contestata recidiva, in anni 9 di reclusione

Alvaro Raffaele cl. ’65 – 15 anni di reclusione ed euro 10.000 di multa

Bonforte Antonino – 4 anni e mesi 6 di reclusione ed euro 4.500 di multa

Calabrese Domenico – 9 anni di reclusione ed euro 9.000 di multa

Rossi Francesco – 9 anni

Licastro Renato – 9 anni

Napoli Saverio – previa esclusione della contestata recidiva, in anni 9 di reclusione

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato