Rotte Ryanair, Furgiuele: «sinistra frastornata da questo grande risultato»

LAMEZIA TERME «La sinistra a corto di idee dimentica l’inefficienza e l’indifferenza dei suoi governi nei confronti del trasporto aereo calabrese. Con la sinistra al Governo e in Regione, gli aeroporti erano allo sbando e abbandonati, oggi Rayanair presenta 12 rotte da Lamezia per la stagione invernale con la previsione di 600 mila passeggeri in più, e 13 voli da Reggio con la proiezione di 300mila passeggeri previsti». È quanto dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele.



«Per l’estate 2025 – prosegue il deputato lametino – Rayanair prevede dalla sola Lamezia 22 rotte per un picco di passeggeri pari ad 1,1 milioni. Tutto ciò si somma agli ingenti finanziamenti destinati al rifacimento dell’aereo stazione di Lamezia Terme, fatti concreti e visibili per tutti coloro che hanno la fortuna di viaggiare da Lamezia. Interventi che dimostrano l’impegno del centrodestra alla guida della Regione unito e la supervisione del ministero delle infrastrutture del ministro Salvini, particolarmente attento ai dossier sul fronte trasporti riguardanti la nostra terra. Chi oggi polemizza, con infondati campanilismi, non vuole il bene della Calabria e non coglie la valenza anche socio-economica di questi traguardi, i quali saranno nuova linfa al territorio in termini di visitatori e quindi di risorse. Non è politicamente strumentalizzabile il risultato odierno poiché esso porterà solo benefici».

