Cirò, i vigili del fuoco trovano un cadavere mentre spengono un incendio

il fatto

CROTONE Il cadavere di un anziano è stato rinvenuto a Cirò, nel Crotonese, da una squadra dei vigili del fuoco mentre era impegnata nelle operazioni di spegnimento di un incendio. Si tratta di Carmelo Cirantineo, 77 anni, di Cirò, il cui corpo senza vita riverso per terra è stato notato dalla squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina chiamata a domare un incendio di sterpaglie in un terreno adiacente alla strada provinciale 24 che conduce al comune di Cirò. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo e i carabinieri di Cirò Marina. L’uomo, da un primo esame, non sarebbe morto a causa dell’incendio. Sono in corso accertamenti sul corpo, che non era carbonizzato. (Agi)

