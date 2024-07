Il Cosenza ingaggia a titolo definitivo il giovane difensore Christian Dalle Mura

calcio serie b

COSENZA Dopo Kouan, Ciervo e Rizzo Pinna, ecco un nuovo ingaggio a titolo definitivo per il Cosenza calcio. La società silana ha infatti ufficializzato l’arrivo in rossoblù del difensore classe 2002 Christian Dalle Mura, lo scorso anno 12 presenze nella Ternana. Il difensore centrale mancino nato a Pietrasanta (in provincia di Lucca) arriva dalla Fiorentina, il suo contratto con il club silano scadrà il 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva. Si tratta di «un giocatore duttile – riporta la nota del Cosenza calcio – che può giostrare sia da centrale che da braccetto, capace di impostare ha una buona visione di gioco. Dopo la trafila nel settore giovanile viola fa il suo esordio in Serie A nell’agosto 2020 in Fiorentina-Spal. Poi le esperienze in Serie B, dove con le maglie di Reggina, Cremonese, Pordenone, Spal e Ternana colleziona 67 presenze.

Annovera anche 44 presenze e 2 reti nelle nazionali giovanili azzurre (dall’Under 15 all’Under 21)».

