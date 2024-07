Catanzaro, ufficiale il primo acquisto: dal Potenza arriva Giovanni Volpe

l’annuncio

CATANZARO In attesa degli annunci di Mirko Pigliacelli, Mattia Compagnon e Federico Bonini, il primo acquisto per la stagione 2024/25 dell’US Catanzaro è l’attaccante Giovanni Volpe. Napoletano classe 2002, ala sinistra di grandi qualità tecniche e atletiche, Volpe ha giocato nelle ultime cinque stagioni nel Potenza, squadra in cui ha esordito a 17 anni e con cui, nonostante la giovane età, ha collezionato 118 presenze in campionato. Nell’ultima stagione ha disputato 39 gare tra campionato, Coppa Italia e Playout, segnando cinque reti. Si lega al Catanzaro a titolo definitivo con un contratto triennale. «Quando ho avuto la chiamata del mio procuratore che mi ha prospettato la possibilità di venire a Catanzaro sono stato subito entusiasta, non vedevo l’ora di firmare. E’ una piazza che ho vissuto da avversario e ho sempre ammirato lo stadio pieno di gente, il tifo che supporta la squadra fino all’ultimo minuto dalla partita. Per un calciatore è sempre bello, dà sempre uno stimolo un più», ha detto Volpe dopo la firma del contratto. L’attaccante – che si è presentato come un giocatore molto estroso, a cui piace inventare giocate – è pronto ad affrontare la nuova avventura in giallorosso: «Non vedo l’ora di iniziare».

