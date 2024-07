Agguato a Reggio Calabria, ferito un 51enne. È in gravi condizioni

l’episodio

REGGIO CALABRIA Si torna a sparare a Reggio Calabria e nella periferia sud della città. Nella notte, infatti, un pregiudicato di 51 anni, sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco e colpito all’addome mentre si trovava in via Pio XI e per questo verserebbe in gravi condizioni. Sul caso sta già indagando la Squadra mobile coordinata dalla procura di Reggio Calabria con il fascicolo aperto dalla sostituta Chiara Greco.

Le indagini

Il primo obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, anche grazie alle immagini di videosorveglianza delle telecamere poste in zona. Sotto esame anche le dichiarazioni dei congiunti e dei conoscenti dell’obiettivo del killer mentre sono state già disposte le perquisizioni. Al momento nessuna pista esclusa, soprattutto quella che morta agli ambienti della criminalità. Intanto la vittima è stata trasportata al “Gom” di Reggio Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato