Karting, per Quintieri podio con vista tricolore

il personaggio

COSENZA A grandi passi si avvicina l’appuntamento tricolore al Circuito di Sarno e, con la solita dedizione, il cosentino Ermanno Quintieri si prepara a dar battaglia ai più forti piloti della categoria. Archiviate le pratiche del Trofeo Pagliuca, gara di approccio al Campionato Italiano Karting, Ermanno mette in cascina kilometri importanti e riscontri tecnici fondamentali prima dell’infuocato weekend sarnese. Come da consolidata consuetudine, il fine settimana precedente la gara di campionato, le strutture ospitanti organizzano gare che, per la loro stessa collocazione temporale, si trasformano in test probanti e ricchi di interesse sportivo. Il Trofeo “G.Pagliuca” di Sarno, inoltre, è a tutti gli effetti una delle super classiche del karting nazionale. Giunto alla edizione numero 25 ha visto ai nastri di partenza un grosso numero di contendenti al titolo nazionale. Obiettivo comune era confrontarsi su un tracciato ridisegnato nell’ultimo anno e che, inevitabilmente, andava reinterpretato rispetto alle ultime uscite. Temperature proibitive e un format di gara che prevedeva le finali al sabato per lasciare spazio, la domenica, ai test collettivi. Già dal venerdì, quindi, le sensazioni sembravano positive per Quintieri che, costantemente, si manteneva nel pacchetto dei piloti più veloci. Nella giornata di gara, poi, la pole position sfumata per una manciata di millesimi, la vittoria in prefinale ed il secondo gradino del podio in finale, completavano un quadro più che soddisfacente e ottimistico in vista del prossimo weekend di gara. Sempre più evidente la crescita del pilota di casa PragaKart che, con i risultati e, ancor più, con le prestazioni raccolte in questa prima parte di stagione, sta attirando su di sé i riflettori del paddock. “Sono contento del risultato, ma so che possiamo fare ancora un passo in avanti” – ha dichiarato Ermanno al termine della gara – “Stiamo lavorando bene in questa prima parte della stagione e sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. I sacrifici fatti saranno ripagati”. La maturità del veterano, in un pilota ancora lontano dalla maggiore età, esaltano le qualità di un ragazzo della nostra terra che sta portando alla ribalta nazionale i valori sani dello sport

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato