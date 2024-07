Ristorazione negli ospedali di Reggio Calabria, i servizi alla Scamar Srl

il caso

REGGIO CALABRIA È stato aggiudicato alla Scamar Srl servizio di ristorazione presso i Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria”. Lo ha deciso il Consiglio di Stato mettendo la parola fine alla lite giudiziaria per l’affidamento del servizio tra la società e la RTI “EP S.p.A. / Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.

La gara

Con deliberazione n. 167 del 13.03.2023 la Stazione Appaltante Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” ha deliberato di indire una procedura di gara per l’affidamento del “servizio di ristorazione da rendere ai degenti dei presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria” mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Alla procedura di gara avevano preso parte la Cooperativa Servizi Crotone Soc. Coop, la Scamar S.r.l. e RTI “EP S.p.A. / Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.”.

La prima aggiudicazione e il ricorso al Tar

La commissione aveva aggiudicato il servizio a quest’ultima per uno scarto di 0,88 punti rispetto alla Scamar Srl la quale, difesa dall’avvocato Fausto Troilo, ha poi impugnato innanzi al Tar Calabria la determina di aggiudicazione dell’appalto, le delibere del Commissario straordinario n.167 del 13.03.2023 e n. 301 del 30.04.2023, tutti i verbali di gara (ed, in particolare, i verbali della Commissione giudicatrice n.2 dell’11.05.2023 e n.3 del 17.05.2023), nonché tutti gli atti di gara presupposti, chiedendo la declaratoria dell’inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nell’esecuzione del contratto.

L’aggiudicazione alla Scamar

Il 14 febbraio scorso il Tar Calabria ha accolto il ricorso principale proposto da Scamar S.r.l. e ha annullato l’aggiudicazione a favore di RTI “EP S.p.A. / Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.” dichiarando in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso incidentale proposto da E.P. S.pA .

Il Tribunale ha inoltre condannato la pubblica amministrazione all’aggiudicazione del servizio in favore di Scamar S.r.l.. nonché al rimborso delle spese di giudizio.

Il Consiglio di Stato

La decisione è stata nuovamente impugnata dall’EP fino alla sentenza del Consiglio di Stato che chiude la vicenda respingendo e dichiarando improcedibile l’appello presentato da RTI “EP S.p.A. / Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l. in merito all’aggiudicazione del servizio di ristorazione presso i Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria” stabilita dal Tar della Calabria in favore della Scamar Srl.

