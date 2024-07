Santo Versace ricorda il fratello Gianni: «Ci manca per la sua capacità di innovare»

l’angolo della memoria

MILANO Sono passati 27 anni dalla morte di Gianni Versace, che il 15 luglio 1986 fu assassinato a Miami. A ricordare lo stilista con LaPresse è il fratello Santo: «Provo un profondo dispiacere per tutto quello che si poteva fare e non si è fatto, per quello che di nuovo e innovativo Gianni avrebbe ancora potuto fare oggi e invece non è stato possibile, perché lui non c’è più». «Con mio fratello Gianni correvano due anni di differenza, ma eravamo di due generazioni differenti, io ero il saggio, lui l’eterno bambino», dice Santo Versace. Gianni Versace ha fortemente innovato e ha cambiato il mondo della moda. Non solo con la sua creatività vulcanica, ma anche scoprendo il talento di modelle che si sono trasformate in vere e proprie star sfilando per la maison della Medusa, che è stata poi traghettata nel futuro da Donatella e Santo Versace. Il tributo del settembre 2017 ha visto sfilare per la maison le top model Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni ed Helena Christensen in abiti oro. Molti anni prima, nel 1982, lo stilista di Reggio Calabria aveva scelto proprio il tessuto tecnologico, l’oroton, per realizzare una serie di modelli in una particolare maglia metallica che ha cambiato la moda.

Il grande polo del lusso

Gianni Versace inoltre ha vestito icone come Lady Diana, cambiandone il look in modo indimenticabile. Una delle cose già nei piani prima che lo stilista morisse era la fusione Versace-Gucci, che sarebbe avvenuta a maggio del 1998. Il fratello Santo Versace ricorda quella fase: «Noi avevamo già iniziato la quotazione, per cui era stata coinvolta Morgan Stanley. Avrebbe dato vita a un grande gruppo italiano, un grande polo del lusso. Con una possibilità di sviluppo incredibile». Spesso ispirato dalla sua madre terra e dalle opere della Magna Grecia, Gianni aveva preconizzato: «le persone guarderanno a Versace» e «dovranno sentirsi atterrite, pietrificate, proprio come quando si guarda negli occhi la Medusa». E così è stato per la maison che Gianni Versace ha fondato con il fratello Santo, autore di “Fratelli. Una famiglia italiana”. Un libro, spiega l’imprenditore, «per chiudere la tragedia di Miami». Ma senza smettere di rendere omaggio a Gianni, come Santo fa con la moglie Francesca attraverso La Fondazione Santo Versace. Una fondazione nata nel 2021 «da un atto d’amore», dal desiderio condiviso di Santo Versace e di sua moglie Francesca De Stefano Versace di sostenere e aiutare le persone che vivono in condizioni di fragilità e di disuguaglianza sociale. Una sensibilità verso la filantropia che con Gianni era condivisa

