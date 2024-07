Servono altri approfondimenti: stop (tecnico) per la società del digitale e l’agenzia per l’energia

il punto

REGGIO CALABRIA Servono ancora degli approfondimenti di carattere economico e contabile. La seconda commissione Bilancio del Consiglio regionale ha rinviato la trattazione delle proposte di legge che istituiscono due nuove società regionali, la “ReDigt” Spa, la società per la digitalizzazione e l’informatica, e l’”Arec”, l’Agenzia per l’energia perché si devono ancora verificare le necessarie coperture finanziarie e l’eventuale invarianza sulle casse della Regione. A quanto si è appreso da fonti della maggioranza, il rinvio è di carattere essenzialmente tecnico e non ha alcun significato politico, del resto – si fa intendere dal centrodestra – la seconda Commissione è chiamata solo a esprimere il parere finanziario perché nel merito le due proposte hanno già superato positivamente il vaglio delle Commissioni competenti, con l’approvazione arrivata dopo diverse sedute particolarmente approfondite: si ricorda che la proposta di legge sulla società digitale è stata presentato da Fratelli d’Italia mentre per quanto riguarda l’Agenzia per l’energia la “paternità” politica sarebbe di Azione, anche se il testo è firmato anche dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e dal capogruppo del Misto Antonio Lo Schiavo. A proporre il rinvio della trattazione in seconda Commissione stato il presidente Antonio Montuoro (FdI). Si tratta ora di capire quando le due proposte di legge arriveranno all’esame del Consiglio regionale: inizialmente si prevedeva nella prima seduta utile ma è probabile che si arrivi in aula nella successiva seduta. Per il resto, la seconda Commissione ha licenziato il parere favorevole per il rendiconto 2023 dell’Arpacal e il rendiconto 2020 di Calabria Verde, con l’astensione del Pd Raffaele Mammoliti. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato