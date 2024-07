Si schianta con l’auto contro un’altra vettura in sosta, un ferito a Locri

il fatto

LOCRI E’ di un ferito al momento non grave il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto questo pomeriggio nella centralissima via Garibaldi a Locri. Per cause in corso di accertamento il conducente della Fiat Panda ha impattato contro un’auto in sosta finendo la sua corsa cappottata su un fianco. Soccorso dal 118 è stato trasportato presso il nosocomio locrese con un evidente trauma cranico. Sul posto, per mettere in sicurezza l’autovettura, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Monasterace coordinata dal capo squadra Antonino Placanica.

