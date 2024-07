Sos incendi, Costarella: «Il sistema c’è ma serve anche la collaborazione dei cittadini»

l’emergenza

CATANZARO «Il sistema c’è, sta reggendo adeguatamente a tutte le richieste di intervento, ma bisogna lavorare tutti insieme, compresi i cittadini». Così Domenico Costarella, dirigente generale della Protezione civile della Regione Calabria, facendo il punto con i giornalisti sulla lotta agli incendi, un tema tornato di stringente attualità in Calabria in questi giorni. «Chiaramente – spiega Costarella – contribuisce anche una temperatura incredibile. Ma il sistema è dispiegato sul territorio, già dai primi di luglio sono attive anche le sezioni di volontariato e quest’anno sono in numero anche superiore rispetto all’anno scorso. Anche Calabria Verde e Vigili del Fuoco sono partiti ancora con le convenzioni. Si lavora al massimo anche a livello di monitoraggio, c’è la Control Room attiva, ci sono i droni sul territorio, però bisogna lavorare tutti insieme, anche i cittadini, e avere anche un po’ di coscienza e di cultura del proprio territorio. Se c’è un territorio – come può essere quello di Albidona o di Oriolo – devastato da alcuni giorni, ovviamente c’è qualche problema anche di cultura da parte dei cittadini. L’importante comunque – prosegue il dg della Protezione civile regionale – è continuare a lavorare così perché il sistema c’è, sta reggendo adeguatamente a tutte le richieste di intervento: non bisogna ovviamente creare nessun tipo di allarmismo perché, ripeto, siamo a 40 gradi costanti ormai da giorni ma bisogna cercare di avere anche dei comportamenti più responsabili, questo non sarebbe una cattiva cosa. In generale non vedo una situazione diversa rispetto agli altri anni, fermo restando che – come diciamo sempre – il rischio zero non esiste: certo, bisogna continuare a lavorare in maniera incessante come stiamo facendo per cercare comunque di contenere quello che è il fenomeno. Ma – conclude Costarella – tutto quello che è possibile è stato fatto». Costarella ha parlato a margine di un incontro con i sindaci sui piani comunali di protezione civile, alla luce dello stanziamento da parte della Regione di 7 milioni da distribuire agli enti locali calabresi. (c. a.)

